JKPSC Munsiff Civil Judicial Examination Result 2023 announced

Jammu Tawi, April 04: JKPSC has announced final result of candidates who have qualified the interview for the post of Junior Civil Judge MUNSIFF for which the posts were advertised in 2023. Finally 69 candidates have been invited for medical examination out of 208 candidates who appeared and were screened in the interview.

DETAILED RESULT download here Result_KCSJ 2023

Following are the list of 69 candidates who were declared qualified and invited for medical examination:

S.No Roll No. Name of the Candidate Category Marks

1 9100730 TASNEEM KAWOOS OM 628.00

9101121 MUFTI NAIIDA OM 606.50 9102228 SANAH BADYAL OM 604.50 9102469 SHAVIKA GUPTA OM 598.00 9103698 SHIVALI SHARMA OM 596.50

6 9102900 RABYIA SNOBER GULZAR RBA/OM 594.00

7 9103277 SONALI SHARMA OM 593.50

8 9101449 NAZIA HASSAN OM 589.50

9 9103209 ISHA JERATII OM 588.50

10 9102461 KANGNA GUPTA OM 588.00

11 9102136 AKASH DEEP OM 585.50

12 9102026 AASTHA SHARMA OM 580.50

13 9100627 AARIZOO JAVAID RATHER OM 579.50

14 9102378 ARSHAD AZIZ QURESHI OM 575.50

15 9102595 PRASHANT KUMAR OM 573.00

16 9103391 ARUSHI SHUKLA OM 571.00

17 9103337 RISHABH KOUSHAL EWS/OM 571.00

18 9102573 RITIKA JAMWAL OM 571.00

19 9102858 JASPREET KAUR OM 568.50

20 9102373 SAMREEN TIBB OM 568.00

21 9101828 ALISHA BHAGAT SC/OM 564.00

22 9102812 KRITIKA SETHI . OM 563.00

23 9103581 AKASH DEEP SINGH OM 559.50

24 9101028 RAMEEN RASHID KHAN OM 558.00

25 9100754 YOUNIS HAMID OM 557.50

26 9103417 MEGHNA MOHAN OM 557.00

27 9103040 VIREN MAGOTRA OM 555.00

28 9101557 USMAN KHURSHID OM 550.50

29 9103140 BHAWANA KESAR SC/OM 550.00

30 9100126 AMAAN NISSAR OM 549.50

31 9100324 MAHOOR OM 547.50

32 9100254 AIMAN AMIN OM 543.00

33 9101413 IRAM IRTIZA RBA 536.50

34 9103548 ROOPSI SC 536.50

35 9102412 WAQAR AHMED RBA 513.50

36 9103441 VIKAS BHARDWAJ ALC 510.00

37 9102563 AKANKSHA BHAGAT SC 509.50

38 9102476 SHEERAZ AKHTER MALIK PSP 508.00

39 9102280 ABRAR AHMED NAWAZ QURESHI PSP 507.00

40 9102316 RAVINDER SINGH RBA 498.50

41 9102334 AMANDEEP SINGH ALC 496.50

42 9102452 HIMANSHOO ATRI SC 495.00

43 9103582 SHIVANI ATTRI SC 493.00

44 9103266 BHARTI SLATHIA EWS 487.00

45 9101106 MANSOOR AHMAD MIR RBA 485.50

46 9101990 AASTIK VERMA SLC 485.00

47 9102994 AJAY SC 483.50

48 9101325 NISSAR UL HAQ KHAN RBA 483.00

49 9102384 HINA PARVEEN GONEY ST(LEH) 483.00

50 9102074 SAIQA SHARIEF KHAN RBA 482.50

51 9102983 VARUN KUMAR SC 481.50

52 9102251 JYOTI KATARIA SLC 481.00

53 9102883 ANDLEEB SINGH PSP 476.00

54 9102058 ZIRGHAM HAMID ST 472.50

55 9102017 MANZAR MUNEER RBA 472.00

56 9100430 MEHAK MEHBOOB ST 471.00

57 9101982 ASHUTOSH SHARMA EWS 468.00

58 9102783 FAZAL UL HAQ ST 465.50

59 9101864 ANURAG KHAJURIA ALC 465.50

60 9101575 RAHILA RASHID ST 464.00

61 9102325 HITESHWAR KESAR EWS 460.00

62 9103542 AMBIR KHAN ST 459.50

63 9102295 SADIQ ALI WAZIR ST(KARGIL) 457.50

64 9101729 AJAY KUMAR SAREEN EWS 453.00

65 9102129 DEEPSHIKHA EWS 445.50

66 9100278 MOONIS WAHID OM/PHC 445.00

67 9102958 SHYAM KUMAR EWS 444.00

68 9103559 DEEPIKA SHARMA OM/PHC 438.00

69 9102077 SYED TAYOUB BUKHARI OM/PHC 406.50